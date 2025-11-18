Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителен търг

Столична община и Фондация "София – европейска столица на спорта" организират благотворителния търг "Шампиони и приятели даряват".

Събитието е в петък, 21 ноември 2025 г, от 19:00 ч. в Централния военен клуб в столицата.

За двете благотворителни каузи - "Пълноценен живот за 5-годишния Дими" и "Да дадем шанс за всяко дете с аутизъм", 16 популярни наши спортисти предоставиха свои ценни уреди и екипировка, с които са спечелили исторически за България успехи или постигнали паметни за нацията събития.