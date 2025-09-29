БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възстановяване на язовира е част от цялостната визия на Столична община за отговорно управление на водните ресурси

Столична община стартира основен ремонт на язовир “Иваняне-2”
Слушай новината

Столична община започна изпълнението на дългоочакван проект за реконструкция на язовир „Иваняне-2“.

Съоръжението, разположено между квартал Филиповци (район „Люлин“) и село Иваняне (район „Банкя“), е от голямо значение за безопасността на хората и защитата на градската среда. Проектът е изцяло финансиран от бюджета на Столична община със стойност 743 810,00 лв. с ДДС.

Основният ремонт е не просто строителен проект, а дългосрочна инвестиция в сигурността на гражданите, опазването на природата и адаптацията към климатичните промени. Язовирът е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, но текущото му състояние (полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател), създава реален риск от наводнение, което налага спешни мерки.

За да се възстанови функционалността на язовира и да се гарантира неговата безопасност, са предвидени следните дейности:

Преоткосиране на язовирната стена с изграждане на устойчиви откоси, които ще бъдат затревени за защита от ерозия.
Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител, които ще осигурят контролиран и безопасен поток на водата.
Пълна реконструкция на основния изпускател, за да може да се регулира нивото на водата в язовира.
Премахване на стария авариен канал.
Инсталиране на контролно-измервателна система, с която ще се следи състоянието на язовира.

Проектът е разработен от професионални екипи, което гарантира устойчивост и безопасност на съоръжението и е в съответствие с всички национални и европейски нормативи. Използвани са детайлни хидравлични и статични модели, за да се гарантира, че техническите решения са оптимални. Предвидено е използване на висококачествени материали, възстановяване на водоплътността на стената и почистване на отпадъци, като същевременно ще се запазят естествените хабитати в района. Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни от датата на откриване на строителната площадка.

София има ангажимент към поддръжката на общо 10 язовира, които се използват предимно за любителски риболов и отдих. Два от тях - в кварталите "Сеславци" и "Кремиковци", са изведени от експлоатация, което означава, че няма вода в тях, но държавата все още не е потвърдила официално ликвидацията им, въпреки настоятелните опити на Столична община да се стартира такава процедура. За останалите 8 язовира Столична община се грижи като поддържа откосите на язовирните стени, извършва текущи ремонтни дейности и почиства речните корита на разстояние до 500 м. след преливните съоръжения.

Възстановяване на язовир „Иваняне-2“ е част от цялостната визия на Столична община за отговорно управление на водните ресурси. Те са ключова стъпка към по-безопасна, по-зелена и по-устойчива София, която поставя в центъра на градоустройството както хората, така и природата.

Междувременно, Столична община продължава активно и с ускорени темпове изпълнението на своята програма за почистване на речните корита. Проектът, който стартира на 4 юли, обхваща 71 км от реки и дерета в урбанизираните територии на града и цели превенция на наводнения и подобряване на градската среда. Чрез ускорени административни процеси и работа по няколко обекта паралелно, общината цели да завърши планираните дейности до края на месец ноември, осигурявайки по-голяма безопасност и сигурност за жителите на София.

