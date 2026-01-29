БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:22 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община съкращава 50 служители, сред които и бременна жена, съобщи съветникът Ваня Григорова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Столичната община съкращава 50 служители, сред които и бременна жена, съобщи съветникът Ваня Григорова
Слушай новината

Столичната община съкращава 50 служители от дирекция "Общински приходи", сред които и жена в напреднала бременност, съобщи на брифинг в Столичния общински съвет (СОС) независимият общински съветник Ваня Григорова.

Вчера от Столичната община съобщиха, че въвеждат нова управленска структура, която влиза в сила от 1 февруари 2026 г., без да се увеличава числеността на администрацията като се предвиждат минимални съкращения – под 5 на сто, основно в дирекция "Общински приходи", вследствие на дигитализацията на услугите.

Григорова каза днес, че няколко пъти кметът на София Васил Терзиев предлагаше промяна в структурата на Общината, която не беше одобрена от Съвета. Във всички тези случаи гласувах за промяната, за да няма оправдание Терзиев, че работата на СО се възпрепятства от някого целенасочено, посочи Григорова. Оказва се, че резултатите, още преди да влезе в сила новата структура, са много вредни и с много тежка социална цена, добави тя.

Според нея е невярно, че съкращенията в администрацията са едва 5%. В дирекция "Общински приходи" съкращенията са 20%. Около 50 служители от администрацията, която генерира приходите необходими за функционирането на столицата се съкращават, посочи Григорова. Тя подчерта, че от днес за утре се съкращават хора, на които им остават броени месеци до пенсиониране и бременни жени, което е забранено от Закона за държавния служител и от Кодекса на труда.

За последната една година дирекция "Общинските приходи" са генерирали почти 100 млн. лв. повече приходи. Те не събират само местни данъци и такси, а обработват около един милион преписки годишно – това са деклацараци, удостоверения, данъчни оценки, фишове от Центъра за градска мобилност и Столичния инспекторат.

"Всичко това, с което се хвали кметът, се извършва от общинските служители, които са и държавни служители", заяви Григорова.

Тя съобщи за случай със служител на "Общински приходи" в район "Слатина" - жена в напреднала бременност е била уволнена "от днес за утре". Никой няма право да съкрати бременна жена, каза Григорова.

Неприемливо е 50 души от "Общински приходи" да бъдат съкратени и същевременно да се открива нов отдел ПР и маркетинг отдел с 11 човека в него. Ваня Григорова каза, че не подценява ролята на ПР-те на Столичната община, но според нея "11 човека вече изглежда така, сякаш някой си назначава тролската ферма в Столичната община".

Съкратената служителка на "Общински приходи" Елизабет Асенова заяви днес пред медиите в СОС, че на 27 януари е отишла на работа и около обяд от "Човешки ресурси" са я уволнили без предизвестие.

#уволнени 50 служители #общински съветник #Ваня Григорова

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
1
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
4
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
5
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
6
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Спират строителството в района на Боянското блато Спират строителството в района на Боянското блато
Чете се за: 02:30 мин.
Изкуствени неравности срещу високата скорост: Варна търси решение след фатален инцидент Изкуствени неравности срещу високата скорост: Варна търси решение след фатален инцидент
Чете се за: 04:00 мин.
Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани
Чете се за: 04:02 мин.
Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност
Чете се за: 01:32 мин.
Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма място в изпълнителната власт
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София Върховният административен съд реши да върне поскъпването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС Скандали в парламента да се ограничат ли изборните секции извън ЕС
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:45 мин.
По света
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ