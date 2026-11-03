Страстта на един град

Футболът навсякъде е безкрайно популярен. Дори след това лято и в Северна Америка окончателно се убедиха в страстта, която влагат в повечето футболни срещи южноамериканци, африканци, азиатци, европейци. Действително е безкрайно любопитно човек да се отдава при възможност на футболен туризъм, който да му позволява да се запознае с привичките и традициите на различни култури.

В миналото съм ви разказвал подробно за изживяването, което предлага Италия – визитите на „Олимпико“, „Ренато Дал‘Ара“, „Джузепе Меаца“, „Артемио Франки“ и „Диего Армандо Марадона“ са способни да ви заредят с такава енергия, че после една седмица да се чудите дали не искате да посетите някое ново местенце, за което после да разказвате на приятели и роднини.

Представете си само. Нюкасъл. Град, разположен на река Тайн на около 12 километра от вливането й в Северно море. Към днешна дата е трудно да посочваме точния брой на населението на който и да било град, но данните сочат, че в града и околията живеят около 300 хиляди души. Сега си представете понеделнишка вечер, начало на работна седмица. Мрачно време, не е много студено, но според прогнозите ще вали. При това обилно и непрестанно. Отборът на града е в трудно състояние – все още е далеч от зоната на изпадащите (макар 4 точки да не са най-комфортната преднина пред застрашените отбори), има нов треньор, който е доста непознат както в града, така и на Острова, очевидно футболистите далеч не са в най-добрата си форма, резултатите са посредствени. В Нюкасъл гостува и състав, който е сред най-традиционните в Англия, но със сигурност не може да се мери с популярността, натрупаната през последните десетилетия от Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Челси и Манчестър Сити. Пристига Евертън, който също не показва особено постоянство и също като „свраките“ не играе в евротурнирите през този сезон. На стадиона присъстват отново ... 52 хиляди души въпреки всички обстоятелства, които изреждах по-горе. Сега си припомните колко хора живеят в Нюкасъл и какъв процент от населението е на „Сейнт Джеймсис Парк“ в мрачната, дъждовна, слагаща начало на работната седмица понеделнишка вечер.

Това си е отделна култура, към която ние можем да се стремим и да искаме да постигнем един ден. Преживяването преди началото на срещата (която местно време стартира в 20:00ч.) си струва. Определено си струва. Даже може да се твърди, че си струва повече от самия мач, както ще разберем в края на вечерта, когато двата отбора са затвърдили впечатленията, че са далеч от най-хармоничните си дни, положенията пред двете врати са рядкост, гостите печелят с минималното 1:0 след спорно положение, а единственото удоволствие на публиката по време на двубоя е да се занимава с игралия някога в омразния съседен Съндърланд вратар на Евертън Джордан Пикфорд.

В часовете преди началото на мача всички са около стадиона. Нашата група, включваща над 30 българи, повечето от които пристигнали в деня на мача от другия край на Европа, за да прекарат има-няма 20 часа в Англия, веднага се позиционира в пъба, който е в непосредствена близост до стадиона. Дори думата „пъб“ не показва точно за каква става дума. Огромно заведение, в което можете да пийнете бира, да хапнете, да послушате жива музика – разбира се музикантите са облечени в цветовете на футболния отбор, да си поприказвате с приятели, да погледате друго спортно събитие по телевизията, да се настроите за футболна вечер. Тъй като пристигаме организирано, от клуба ни подаряват знамена, значки, програми за срещата. Да ти е кеф да дойдеш пак и да изхарчиш някое паундче в града. След време резултатът вероятно няма да се помни, но преживяването – със сигурност.

Както ви казах – друга култура.