Светли понеделник – началото на радостната седмица. Защо се нарича така и какво означава?

Светли понеделник е първият ден след Великден и поставя началото на Светлата седмица – време на радост и празнуване.

След тъжните дни преди Великден, този ден носи послание за живот, надежда и ново начало. В църквите продължават празничните служби, а поздравът „Христос воскресе“ се чува навсякъде.

За разлика от дните преди Великден, сега всичко е по-светло и радостно – хората се събират, споделят време заедно и празнуват.

Светли понеделник е важен, защото напомня, че след трудностите идват по-добри дни. Това е време да бъдем по-добри, да прощаваме и да се радваме на малките неща около нас.

Така празникът продължава – не само като традиция, а като настроение и отношение към живота.