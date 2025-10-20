Светослав Гоцев: Страхотно е да започнеш годината с трофей

Волейболистът на Левски Светослав Гоцев изрази радостта си, след като спечели Суперкупата на България.

Столичният клуб спечели финала срещу Локомотив Авиа с 3:1 гейма.

"Страхотно е да започнеш годината с трофей. Изстрадахме го. Мисля, че отборът на Локомотив заслужава респект и адмирации за това, което направи. Изграден е от много опитни състезатели, така че за нас беше изключително трудно днес. Радвам се, че успяхме да издържим и, че устискаме. Дори когато изглеждаше, че всичко е приключило, не се предадохме", сподели той след срещата.

Според него "сините" са способни да създадат още български национали.

"Ако Левски имаше политиката да оставя всички свои състезатели, говоря за Алекс Николов, Мони Николов, Вени Антов, Влади Гърков, може би щяхме да успяваме да спечелим по най-елементарния начин. Идеята на този клуб е да даваме пример, да изграждаме млади състезатели, които да отиват навън, както отидоха от миналата година някои хора, и да се връщат след това да играят за националния отбор, защото това е примерът - да играят за националния отбор", допълни централният блокировач.

Шампионът с Левски вярва, че отборът разполага с добър колектив за новия сезон.

"Това е новата продукция на Левски 2025-а. Слагаме основите, така че имаме интересни хора, надявам се все по-често да ги виждам вътре в игрището, защото опитът, който ще придобият на тренировка и на официален мач е малко по-различен. Сега имаме един изграден отбор от 6 играчи и 6, както споменах, са по-неопитни, така че ще бъде трудно да се съхраним за всички срещи. Чисто психически няма да можем да изиграем всички мачове на максимум, това го знаем, но 33.3% от това, което сме си поставили като цел, вече сме го постигнали", завърши Гоцев.



