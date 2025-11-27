БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светослав Гоцев: Успехите нa Левски през изминалата година-две не са плод на случайност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на "сините" отличи труда на всички замесени в клуба.

Светослав Гоцев
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на волейболния клуб Левски - Светослав Гоцев, заяви, че успехите на отбора не са случайни и са дошли след усилена работа всеки ден.

„Успехите ни през изминалата година-две не са плод на случайност. Те дойдоха след изключителна работа всеки ден в тренировъчния процес. Мисля, че аз, треньорът и отбора ни направихме добри срещи както в изминалата Шампионска лига, така и в мачовете от изминалото първенство - а именно с извоюването на златен требъл. Оттук нататък пред нас предстоят нови предизвикателства“, коментира Гоцев при приемането на наградата за най-добър отбор на месец октомври.

Отборът на Левски си заслужи приза след спечелването на Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа с 3:1 през миналия месец.

„Моделът, който ние прилагаме, е изключително правилен. А именно да залагаме на играчи от нашата школа, от продукцията ни, да им даваме път да израстват и да излизат след това навън, да се доусъвършенстват, да се връщат и да играят за националния отбор. Това е един прекрасен пример. Седем деца от тези, които посрещнахме на „Александър Невски“, са от школата ни. Тези, които са били в разширения отбор, са може би над 15. Ще кажете „Излиза, че, за да си в националния отбор, трябва да играеш в Левски София“. Аз ще ви кажа, че, при положение, че се дават най-добрите условия, тези деца имат една европейска методика на работа и подготовка. Мисля, че това се материализира и имплементира на самото волейболно игрище. Както в началото казах, успехите не са нещо, което идва от само себе си“, заяви 35-годишният централен блокировач.

В сряда вечер Левски отпадна от Шампионската лига по волейбол след загуба от испанския Лас Палмас с 0:3 (18:25, 20:25, 19:25).

„Лас Палмас със сигурност бяха по-добрия отбор и това се видя след победата им. Те са отбор, изграден специално за Шампионската лига, с целта да играят в турнира. Ние имаме цел да изграждаме млади състезатели. Целите ни са различни и мисля, че те си осъществиха тяхната, а ние ще продължим да гоним нашата“, добави съотборникът му в Левски Лазар Бучков.

Левски продължава в турнира за Купата на CEV срещу германския Фридрихсхафен.

„Тези европейски срещи ще са един плюс за абсолютно всички. Едно е, че ще играем срещу по-добри отбори от нас, което ще ни дърпа във възходяща линия. Другото е, че за младите играчи, това ще е безценен опит, за да видят къде трябва да отидат и те“, каза още опитният волейболист.

Свързани статии:

Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига
Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига
Срещата продължи около час и половина, а най-полезен играч бе...
Чете се за: 02:10 мин.
#ВК Левски #Светослав Гоцев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 000 души се изпращат провокатори....
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
5
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Волейбол

Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит
Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит
Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон
Чете се за: 02:35 мин.
Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига
Чете се за: 02:10 мин.
Марица започна с поражение участието си в Шампионската лига Марица започна с поражение участието си в Шампионската лига
Чете се за: 01:37 мин.
Нефтохимик оглави класирането след победа над Черно море Нефтохимик оглави класирането след победа над Черно море
Чете се за: 01:47 мин.
Гледайте столичното волейболно дерби при дамите Славия - Левски по БНТ 3 Гледайте столичното волейболно дерби при дамите Славия - Левски по БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ