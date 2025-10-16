Световната тенис федерация ще е с ново име от 2026 г.

Световната тенис федерация (ITF) ще смени името си през 2026 и ще стане World Tennis, обявиха от институцията, която организира олимпийския турнир, Купа Дейвис и Били Джийн Кинг къп, цитирана от АФП.

Федерацията е създадена през 1913 в Париж, а носи актуалното си име от 1977. Промяната е одобрена със "смазващо мнозинство" от националните федерация, които членуват в нея по време на годишното генерално събрание, според комюникето.

"Тази промяна ще предложи по-ясна идентичност и ITF ще се присъедини към други големи спортни институции, като World Athletics за леката атлетика и World Aquatics за плуването", се казва още в позицията.

Новото име ще влезе в сила от 1 януари 2026, докато "марката World Tennis ще бъде пусната през лятото на 2026", са казва още в позицията.

ITF е една от седемте управляващи организации на световния тенис, редом до ATP (асоциацията на мъжкия тенис), WTA (асоциацията на женския тенис), както и организаторите на четирите турнира от Големия шлем: Australian Open, Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open.