Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Световната тенис федерация ще е с ново име от 2026 г.

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Промянта ще предложи по-ясна идентичност, като централата се присъединява към други големи спортни институции.

ITF тенис турнир във Варна, тенис кортове
Снимка: БФ Тенис
Световната тенис федерация (ITF) ще смени името си през 2026 и ще стане World Tennis, обявиха от институцията, която организира олимпийския турнир, Купа Дейвис и Били Джийн Кинг къп, цитирана от АФП.

Федерацията е създадена през 1913 в Париж, а носи актуалното си име от 1977. Промяната е одобрена със "смазващо мнозинство" от националните федерация, които членуват в нея по време на годишното генерално събрание, според комюникето.

"Тази промяна ще предложи по-ясна идентичност и ITF ще се присъедини към други големи спортни институции, като World Athletics за леката атлетика и World Aquatics за плуването", се казва още в позицията.

Новото име ще влезе в сила от 1 януари 2026, докато "марката World Tennis ще бъде пусната през лятото на 2026", са казва още в позицията.

ITF е една от седемте управляващи организации на световния тенис, редом до ATP (асоциацията на мъжкия тенис), WTA (асоциацията на женския тенис), както и организаторите на четирите турнира от Големия шлем: Australian Open, Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open.

Благомир Коцев остава в ареста
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме отговори от мандатоносителя
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави кучешка торта?
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил държавата с...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Единодушно: ВСС отхвърли предложението за тълкуване на текстове,...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
