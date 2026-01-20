Световният икономически форум в Давос – Тръмп не отстъпва за Гренландия, Макрон нарече митата му неприемливи

Ще се реши ли съдбата на Гренландия в Давос? Доналд Тръмп обяви, че в кулоарите ще се проведе среща за острова с различни страни, но не уточни кои. Още преди да замине за Световния икономически форум, президентът на Съединените щати направи поредица от предизвикателни коментари и публикации. Реакциите на лидерите, които участваха в първия ден от официалната програма в Давос, не закъсняха. Светът не трябва да се поддава на заплахи, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Трябва да имаме Гренландия - това ще каже на европейските лидери в Давос Доналд Тръмп. Преди да се присъедини към Световния икономически форум, президентът на Съединените щати повтори, че островът е изключително необходим за сигурността на САЩ. Няма връщане назад, написа той в социалната си мрежа и публикува колаж, на който е забил американското знаме на гренландска земя.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не мисля, че ще се съпротивляват твърде много. Вижте, трябва да имаме острова. Дания - те са прекрасни хора. Познавам лидерите, те са много добри хора, но дори те не ходят в Гренландия. След като една лодка е стигнала там преди 500 години и след това е отплавала, това не им дава право на собственост."

В Давос председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща твърд отговор на заплахите на Тръмп за Гренландия и налагането на мита на несъгласните с плановете му. И обяви, че се работи за повече европейски инвестиции в Гренландия и пакет в подкрепа на сигурността на Арктическия регион.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „И преди всичко, арктическата сигурност може да бъде постигната само заедно. Ето защо предложените допълнителни мита са грешка, особено между дългогодишни съюзници.“

Задочна размяна на реплики и между Тръмп и Еманюел Макрон. Тръмп публикува съобщение от френския президент, в което Макрон пише: "Не разбирам какво правите в Гренландия". Макрон предлага среща на Г-7 в Париж в четвъртък след края на форума в Давос и кани Тръмп на вечеря, преди отпътуването му за САЩ. Заради отказа на Макрон да се присъедини към Съвета за мир, Тръмп заплаши Франция с 200-процентни мита за френското вино и шампанско, отделно от 10 процента, заради Гренландия.

Макрон отговори, че безкрайното натрупване на мита е напълно неприемливо, но Европа разполага с мощни търговски средства, които ще използва, ако не бъде уважавана.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Изправени сме пред конкуренция от Съединените щати чрез търговски споразумения, които подкопават нашите интереси при износа, изискват максимум отстъпки и са открито насочени към отслабване и подчинение на Европа."

Американският финансов министър Скот Бесент призова европейските лидери да изчакат ситуацията да се развие.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Поемете въздух. Уверен съм, че лидерите няма да ескалират ситуацията и че всичко ще се нареди по най-добрия начин за националната сигурност, за Съединените щати и за Европа".

В горещата тема Гренландия Тръмп намеси и още острови. Той определи решението на Великобритания да предаде островите Чагос на Мавриций като глупост. На остров Диего Гарсия на архипелага се намира стратегически важна американско-британска военна база. Тръмп използва решението на Лондон като пореден аргумент в амбициите си за придобиване на Гренландия.



