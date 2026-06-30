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Световно първенство: Нидерландия - Мароко (ГАЛЕРИЯ)
от
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07:11, 30.06.2026
Спорт
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Снимки: AP Photo
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#Национален отбор на Нидерландия по футбол
#Национален отбор на Мароко по футбол
#Мондиал 2026
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