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Световно първенство: Нидерландия - Мароко (ГАЛЕРИЯ)

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Световно първенство: Нидерландия - Мароко (ГАЛЕРИЯ)
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Снимки: AP Photo

#Национален отбор на Нидерландия по футбол #Национален отбор на Мароко по футбол #Мондиал 2026

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