Почина големият композитор Михаил Белчев
Таня Гатева: През ноември ще покажем най-добрата версия на себе си

Групата определено е предизвикателство с тимове като Испания, Чехия и Хърватия, заяви селекционерът на националния отбор по баскетбол.

Таня Гатева окачестви като предизвикателство групата, в която попадна българският национален отбор за жени във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. Българките намериха място в група J, където ще спорят с Испания, Чехия и Хърватия, а селекционерът на българките спомена, че очакват с нетърпение тези мачове, наричайки ги предизвикателство.

Тя се надява, че „лъвиците“ ще получат и нужната подкрепа от публиката по време на втория етап от пресявките, които ще се състоят през ноември и февруари догодина. Ето какво каза Гатева пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол:

Какво е мнението ви за групата, в която ще срещнете Испания, Чехия и Хърватия?

Групата определено е предизвикателство с тимове като Испания, Чехия и Хърватия в нея. Това е шанс за всяко едно от момичетата, както и за нас, треньорите. Очакваме с нетърпение тези мачове. Най-важното е да сме здрави и да се опитаме да дадем най-доброто от себе си.

Как определяте представянето на женския национален отбор в първия етап на евроквалификациите?

- Аз съм доволна от представянето на тима в първата фаза на пресявките, но смятам, че този отбор може да играе още по-добре. Мисля, че през ноември ще бъдем готови да покажем най-добрата версия на себе си и да се борим с всеки.

Какво е мнението ви за дебюта на Стефани Костович?

- Стефани Костович я познаваме добре, тя просто имаше известни проблеми този сезон. Преодоля ги и е готова да даде всичко най-добро за българския национален отбор. За нея въобще не се притеснявам. Каквото и да направи, знам, че ще дойде тук мотивирана.

Виждате ли в БФБ отбора бъдещето на женския национален отбор?

Разбира се, но трябва да се работи и да се надгражда. Много е труден преходът от 17-/18-годишни и да влезеш да играеш при жените. Трябва да им се дава шанс на тези момичета, за да искат да го правят и най-вече да не се отказват. Трябва да им показваме какви са стъпките и че всичко е възможно.

Женският национален отбор на България има планиран лагер в Самоков от 15 до 30 юни, като ще изиграе и контролни срещи. Програмата ще стане ясна на по-късен етап.

Свързани статии:

Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства
Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства
„Лъвиците“ ще домакинстват на Хърватия на 11 ноември, а три дни...
Чете се за: 01:25 мин.
България попадна в група с финалиста от последните две издания на Евробаскет за жени във втория етап на квалификациите
България попадна в група с финалиста от последните две издания на Евробаскет за жени във втория етап на квалификациите
Втората фаза от квалификациите ще се проведе през ноември 2026-а и...
Чете се за: 02:37 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Почина големият композитор Михаил Белчев
4
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Рилски спортист навакса пасив от 16 точки и победи Локомотив Пловдив
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт" Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
28809
Чете се за: 00:45 мин.
Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА
Чете се за: 01:25 мин.
Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА
Чете се за: 01:25 мин.
Миньор 2015 матира Берое в края Миньор 2015 матира Берое в края
Чете се за: 03:30 мин.
Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен Ботев 2012 спря полета на Спартак Плевен
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
