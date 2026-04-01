Таня Гатева: През ноември ще покажем най-добрата версия на себе си

Таня Гатева окачестви като предизвикателство групата, в която попадна българският национален отбор за жени във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Финландия, Белгия и Швеция. Българките намериха място в група J, където ще спорят с Испания, Чехия и Хърватия, а селекционерът на българките спомена, че очакват с нетърпение тези мачове, наричайки ги предизвикателство.

Тя се надява, че „лъвиците“ ще получат и нужната подкрепа от публиката по време на втория етап от пресявките, които ще се състоят през ноември и февруари догодина. Ето какво каза Гатева пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол:

Какво е мнението ви за групата, в която ще срещнете Испания, Чехия и Хърватия?

Групата определено е предизвикателство с тимове като Испания, Чехия и Хърватия в нея. Това е шанс за всяко едно от момичетата, както и за нас, треньорите. Очакваме с нетърпение тези мачове. Най-важното е да сме здрави и да се опитаме да дадем най-доброто от себе си.

Как определяте представянето на женския национален отбор в първия етап на евроквалификациите?

- Аз съм доволна от представянето на тима в първата фаза на пресявките, но смятам, че този отбор може да играе още по-добре. Мисля, че през ноември ще бъдем готови да покажем най-добрата версия на себе си и да се борим с всеки.

Какво е мнението ви за дебюта на Стефани Костович?

- Стефани Костович я познаваме добре, тя просто имаше известни проблеми този сезон. Преодоля ги и е готова да даде всичко най-добро за българския национален отбор. За нея въобще не се притеснявам. Каквото и да направи, знам, че ще дойде тук мотивирана.

Виждате ли в БФБ отбора бъдещето на женския национален отбор?

Разбира се, но трябва да се работи и да се надгражда. Много е труден преходът от 17-/18-годишни и да влезеш да играеш при жените. Трябва да им се дава шанс на тези момичета, за да искат да го правят и най-вече да не се отказват. Трябва да им показваме какви са стъпките и че всичко е възможно.

Женският национален отбор на България има планиран лагер в Самоков от 15 до 30 юни, като ще изиграе и контролни срещи. Програмата ще стане ясна на по-късен етап.