Таня Гатева: Проведохме много ползотворен лагер и направихме важна крачка напред

Старши треньорът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева оцени положително двуседмичния подготвителен лагер на тима в Самоков. Българките завършиха подготовката си с две контроли в гръцкия град Арта, където победиха Дания с 90:77 и отстъпиха драматично на домакина Гърция със 78:79.

"Доволна съм от всички момичета. Те дадоха максимума от себе си и направихме един много ползотворен лагер. Отличните условия в Самоков ни се отразиха прекрасно и допринесоха за качествената ни подготовка“, заяви Гатева пред Basketball.bg.

Селекционерът обърна внимание и на адаптацията на натурализираната състезателка Стефани Костович, която за втори път се включи в лагер на националния тим.

"Стефани се включи с голямо желание. Тя се чувства добре в България и вече е запозната с изискванията и обстановката. Въпреки че пристигна малко по-късно, бързо се адаптира. Тя е част от нас“, коментира Гатева.

Треньорката засегна и темата около възстановяването на една от водещите баскетболистки на националния отбор – Катрин Стоичкова.

"Катрин ни липсва много. В момента се възстановява и работи усилено под наблюдението на специалисти в Италия. Надяваме се да се завърне в отбора през ноември или февруари, но най-важното е да бъде напълно здрава“, каза още наставничката.

Според Гатева участието в приятелския турнир в Гърция е било ценен тест за отбора преди подновяването на европейските квалификации.

"Двата мача ни показаха от какво имаме нужда и какво трябва да подобрим. Имахме много силни моменти, но и грешки, които трябва да изчистим. Предстоят ни още няколко месеца работа, за да бъдем най-добрата версия на себе си и да постигнем поставената цел“, завърши селекционерът.

През ноември България ще поднови участието си във втория етап на европейските квалификации, където ще се изправи срещу отборите на Чехия, Хърватия и Испания.