Таня Гатева: Трябва ни повече постоянство и по-голяма ротация

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за жени Таня Гатева призна, че отборът се нуждае от повече постоянство и по-голяма ротация.

Българките отстъпиха на Испания в мач от втория кръг на квалификациите за Евробаскет 2027 в Самоков.

„Трябва ни повече постоянство и по-голяма ротация, за да можем да издържим на физическото темпо на съперниците. Успяхме да се противопоставим през първите две части, след това силите ни свършиха. Допуснахме много технически грешки, а Испания е отбор, който веднага наказва“, каза селекционерът.

Тя поздрави състезателките си за усилията и борбата до края на срещата, като подчерта, че предстои гостуване на Чехия и очаква отборът да се възстанови бързо. По думите ѝ българките имат възможност да се поздравят с победа в следващия мач.

Таня Гатева отбеляза, че успехите са важни и в следващия квалификационен прозорец в Хърватия, който ще има значение за класирането на европейското първенство.

„Всичко е сметки“, посочи селекционерът.

Тя съобщи още, че Стефани Костович ще влезе в състава на мястото на Кайла Хилсман, която има клубен ангажимент. Според Таня Гатева, Костович ще внесе добра енергия в отбора и ще даде възможност за по-бърза игра.

„С нея ще играем по-бързо, няма умора в нея и е готова да даде всичко възможно, за да изиграе един добър мач“, добави старши треньорът на българския тим.