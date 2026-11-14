Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията срещу Испания

Селекционерът на женския национален отбор по баскетбол Таня Гатева определи 12-те състезателки, на които ще разчита за предстоящия двубой срещу Испания от втората фаза на квалификациите за Евробаскет 2027.

Срещата ще се проведе днес от 19:00 часа в "Арена СамЕлион“ в Самоков и ще противопостави двата отбора, които започнаха с победи участието си в група J.

България заема първото място във временното класиране с баланс от една победа и нито една загуба, като Испания е със същия актив. Останалите два отбора в групата - Чехия и Хърватия, допуснаха поражения в първите си срещи.

За двубоя срещу испанките Гатева ще разчита на следните 12 баскетболистки:

Кайла Хилсман, Валерия Алексиева, Деница Манолова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Радостина Христова, Деана Стояновска, Гергана Иванова, Карина Константинова, Преслава Колева, Габриела Николова и Ивана Бонева

Предстоящият сблъсък е втори за българския тим във втората фаза на пресявките и предоставя възможност на националките да продължат успешното си начало в борбата за класиране на европейското първенство през 2027 година.