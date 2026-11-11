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Кайла Хилсман: Трудно е да намериш група хора, които се обичат и играят един за друг

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Спорт
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Баскетболната националка на България отбеляза 24 точки и бе втора по резултатност за успеха над Хърватия.

кайла хилсман трудно намериш група хора обичат играят един друг
Снимка: fiba.com
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Баскетболната националка на България Кайла Хилсман е горда от играта и задружността, която тя и нейните съотборнички показват заедно.

България стартира втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 с успех над Хърватия с 91:74.

"Мисля, че можем да играем по-добре. Химията я има и съм щастлив за победата. Надявам се в събота да покажем по-добра игра. Нормално е да има по-слабо начало, докато свикнем с мача. Лично смятам, че играх слабо. Надявам се да покажа по-добра игра в събота. Хърватия игра агресивно и се представи добре. Радвам се, когато играем срещу отбори, които ще ни направят по-добри", заяви тя.

Натурализираната американка отличи играта на съотборничките си, които влязоха в игра от пейката.

"Имаме много добри състезателки на пейката и не трябва да съм на паркета 40 минути. Не смятам, че петима състезатели трябва да играят по 40 минути. Радвам се, че съм част от този отбор. Останалите момичета са войни и страхотни хора. Щастливи сме, когато играем заедно. Трудно е да намериш група хора, които се обичат и играят един за друг. Хората ни отписват, но ние предпочитаме да сме аутсайдер и да опровергаваме хората", допълни Хилсман.

За България предстои двубоя с Испания, които също започна мачовете си с победа.

"Развълнувана съм. По-рано през годината играх в Испания и познавам някои от състезателките им. Обичам, когато имам възможността да играя срещу един от най-добрите отбори в света. Такива мачове показват на какво ниво си. Испания имаше труден мач с Чехия и се надявам да покажем същата енергия като тях. Благодарим за подкрепата", добави .

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#Кайла Хилсман

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