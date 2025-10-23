БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

В спор за място на четвъртфиналите американецът ще играе срещу финалиста от турнира в Стокхолм Юго Умбер от Франция.

Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро
Слушай новината

Водачът в основната схема Тейлър Фриц започна с победа участието си на тенис турнира в Базел (Швейцария) с награден фонд 2 523 045 евро.

Американецът надигра шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро (Монако). Фриц се наложи след обрат с 4:6, 7:6(4), 7:5 за 2:37 часа игра.

Фриц загуби първия сет, но спечели втората част след тайбрек, в който поведе убедително с 6:1. В третия сет той направи решаващ пробив в последния гейм и затвори срешата с първия си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Фриц ще играе срещу финалиста от турнира в Стокхолм Юго Умбер. Французинът победи Себастиан Корда (САЩ) с 6:3, 6:4.

Номер 8 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) достигна до четвъртфиналите след победа на Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:5.

Жоао Фонсека (Бразилия) също се класира за четвъртфиналите на турнира. Той спечели без игра, след като номер 7 Якуб Меншик (Чехия) се отказа поради контузия.

#тенис турнир в Базел 2025 #Валентен Вашеро #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
1
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
2
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
3
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
4
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
5
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София
6
7 килограма наркотици и четирима задържани при акция в София

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: ATP

Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра
Синер е във втория кръг във Виена след по-малко от час игра
Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел
Чете се за: 01:05 мин.
Новак Джокович аут от Мастърса в Париж Новак Джокович аут от Мастърса в Париж
Чете се за: 02:05 мин.
Силен старт за Стан Вавринка в Базел Силен старт за Стан Вавринка в Базел
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена Александър Зверев продължава към третия кръг във Виена
Чете се за: 01:45 мин.
Джокович пропуска Мастърс 1000 в Париж Джокович пропуска Мастърс 1000 в Париж
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски Евролидерите обсъждат в Брюксел подкрепата за Украйна в присъствието на президента Зеленски
Чете се за: 03:07 мин.
Европа
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение за рафинерията в Бургас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя съученичка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Охрана в затвора: Саркози е получил смъртни заплахи
Чете се за: 00:35 мин.
Европа
НА ЖИВО: НС обсъжда промените в Закона за ДАНС и промени в Закона...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Сигнал за пукнатини в столично училище
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Историческа литургия: Обща молитва на крал Чарлз III и папа Лъв XIV
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ