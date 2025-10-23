Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро

Водачът в основната схема Тейлър Фриц започна с победа участието си на тенис турнира в Базел (Швейцария) с награден фонд 2 523 045 евро.

Американецът надигра шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро (Монако). Фриц се наложи след обрат с 4:6, 7:6(4), 7:5 за 2:37 часа игра.

Фриц загуби първия сет, но спечели втората част след тайбрек, в който поведе убедително с 6:1. В третия сет той направи решаващ пробив в последния гейм и затвори срешата с първия си мачбол.

В спор за място на четвъртфиналите Фриц ще играе срещу финалиста от турнира в Стокхолм Юго Умбер. Французинът победи Себастиан Корда (САЩ) с 6:3, 6:4.

Номер 8 в схемата Алехандро Давидович Фокина (Испания) достигна до четвъртфиналите след победа на Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:7(6), 6:4, 7:5.

Жоао Фонсека (Бразилия) също се класира за четвъртфиналите на турнира. Той спечели без игра, след като номер 7 Якуб Меншик (Чехия) се отказа поради контузия.