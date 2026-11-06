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Тейлър Фриц поиска промени в условията на турнирите след победа над Артур Фис в Париж

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Спорт
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Американецът се класира за четвъртфиналите на "Мастърс“ турнира и призова за уеднаквяване на топките и настилките, докато продължава битката си за място на Финалите на ATP

Тейлър Фриц поиска промени в условията на турнирите след победа над Артур Фис в Париж
Снимка: AP Photo
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Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс 1000“ в Париж, след като победи представителя на домакините Артур Фис с 6:3, 6:4. След успеха американският тенисист отправи критики към условията на игра и призова за промени в стандартите за топките и скоростта на кортовете в професионалния тенис.

Фриц изрази недоволството си от разликите между отделните кортове в Париж, въпреки че настилките на турнира се определят като едни от най-бързите през сезона.

"Това са най-бързите кортове за годината, а аз играя разигравания от по 50 удара. Ако ще използваме тези топки, настилките трябва да бъдат още по-бързи“, заяви американецът след победата си.

Според него използваните топки оказват съществено влияние върху скоростта на играта и трябва да бъдат съобразени с характеристиките на настилката.

"Когато кортът е със средна скорост, с тези топки играта става непоносимо бавна. Кортът, на който играх днес, беше много по-бавен от този вчера. Първи корт беше светкавично бърз в сравнение с втори“, обясни Фриц.

Американецът предложи уеднаквяване на условията в турнирите от календара на ATP, като посочи, че различните марки топки изискват различна скорост на настилката.

"Трябва да стандартизираме топките и кортовете. Топките на Dunlop се нуждаят от по-бързи настилки, докато тези на Wilson могат да се използват на средно бързи или по-бавни кортове. Така всичко ще бъде по-просто и няма да има подобни проблеми“, допълни той.

Още преди срещата с Фис тенисистът коментира в социалната мрежа X разликите между условията на турнира в Базел и тези в Париж. Според него по-високата надморска височина в швейцарския град е позволявала на топката да се движи по-бързо, докато във френската столица тя се усеща значително по-тежка при удар.

Независимо от критиките си Фриц продължава успешното си представяне в Париж, където на четвъртфиналите ще се изправи срещу Карлос Алкарас.

Американецът води и оспорвана битка със сънародника си Томи Пол за последното свободно място на Финалите на ATP. За да запази шансовете си за класиране, Фриц трябва да достигне поне до полуфиналите и да разчита Пол да не играе на финала.

Ако двамата американци стигнат до мача за титлата в Париж, Фриц ще трябва да спечели трофея, за да си осигури участие в заключителния турнир за сезона.

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