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Ринки Хиджиката отстрани Новак Джокович от "Мастърса" в Париж

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Сърбинът загуби шансове за класиране на Финалния турнир на АТР в Торино.

Ринки Хиджиката
Снимка: БТА
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Новак Джокович няма да играе на Финалите на АТР в Торино през този сезон. Сърбинът загуби с 6:2, 3:6, 3:6 от австралиеца Ринки Хиджиката във втория кръг на турнира "Мастърс" в Париж и няма да успее да събере нужните точки за класиране на заключителната за годината надпревара на най-добрите осем играчи в света.

Джокович, който е седемкратен шампион във френската столица, взе първия сет без особени проблеми, след като на два пъти проби подаването на съперника си.

Хиджиката стабилизира играта си във втория сет и започна да прави и сервис геймовете на Джокович много по-трудни. Така се стигна до осмия гейм в сета, в който австралиецът успя да спечели за пръв път подаването на сърбина, което му позволи и да изравни резултата.

В решителния трети сет Хиджиката спаси три възможности за пробив пред Джокович при 2:1 гейма, а след това спечели заключителните четири гейма, за да постигне една от най-забележителните победи в кариерата си.

Джокович пък завършва сезона със само три победи в турнири "Мастърс" и без нито един четвъртфинал, което не му се бе случвало от 2005 година насам.

За място на четвъртфиналите Хиджиката ще играе с Томас Мартин Етчевери, който победи със 7:6(2), 6:3 осмия в схемата Алекс де Минор. За аржентинеца това е първа победа над играч от топ 10 на световната ранглиста в кариерата.

Изненада се получи и на мача между Игнасио Бусе и четвъртия в схемата Даниил Медведев, който бе спечелен от перуанеца с 6:4, 6:4 за час и 40 минути. Бусе реализира три от пет възможности за пробив и бе подпомогнат от 27 непредизвикани грешки на Медведев.

В следващия кръг Бусе ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който спечели с 6:3, 6:4 срещу руснака Карен Хачанов за едва 73 минути игра.

#"Мастърс 1000" в Париж #Ринки Хиджиката #Новак Джокович

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