Телефонен измамник заловен – но какво всъщност се случи?

Полицията в София хвана измамник, който успял да открадне 18 хиляди лева от 90-годишен мъж чрез телефонна измама. Добрата новина? Само няколко часа след подадения сигнал, човекът, който пренася парите, е бил хванат.

Как става това? Измамниците се обаждат, преструват се на полицаи или лекари и плашат хората, за да ги накарат да дадат пари. Често жертвите са възрастни хора.

Лошата новина: Много от тези измами се въртят от чужбина. Това прави разследването по-трудно, защото тези, които говорят по телефона са на хиляди километри.

Все пак има надежда – измамите намаляват в сравнение с миналата година, а полицията продължава да разплита схемите.

Важно: Никога не давай пари или лична информация по телефона, дори някой да твърди, че е полицай. Истинските служители не искат пари по телефона. Кажи на баба ти и дядо ти същото.