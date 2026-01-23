С умерен и силен южен вятър към страната ще се пренася по-топъл въздух и в близките дни температурите съществено ще се повишат, особено в районите на север от планините и в Източна България.

Заедно с топлия въздух обаче ще се пренася и пустинен прах и очакваните в следващите дни валежи е възможно да бъдат оцветени. През следващото денонощие концентрацията му у нас ще остане много под допустимите норми.

Минималните температури утре ще бъдат малко по-високи, в сравнение с тази сутрин, от минус 3° в Североизточна България до плюс 3° в югозападните части от страната, в София – около нулата, по Черноморието – между 2° и 6°.

През деня в по-голямата част от страната ще остане мъгливо и облачно с временно подобрение на видимостта в часовете след обяд. За разлика от минималните максималните температури утре ще бъдат по-ниски от днес, между 1° и 6°, в София –около 4°, Черноморието – от 7° на север до 9° на юг.

В планините ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-югозапад. Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.

В Европа на много места ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни в централните части от Италия, във Франция и Португалия. Обилни снеговалежи се очакват в значителни в Северозападна Германия.

И на Балканите ще вали, предимно дъжд и главно в северозападните и западните райони от полуострова.

В неделя максималните температури в по-голямата част от страната ще се повишат, с изключение на районите с трайни мъгли.

В Западна България са възможни слаби превалявания от дъжд и в северозападните райони от страната, където температурите ще останат около нулата, ще има условия за поледици. В понеделник на много места в страната ще има валежи от дъжд, по-значителни в Южна България, а в северозападните райони остава опасността от поледици.

Във вторник валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и в сряда ще преобладава слънчево време. Температурите ще бъдат по-високи от обичайните за края на януари.