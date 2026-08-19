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Теодора Петрова: Няма ключ към успеха

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Спорт
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Това е едно много талантливо поколение, заяви един от треньорите на националния отбор по баскетбол за момичета до 14 години след спечелената титла на Словения Бол по-рано този месец.

теодора петрова ключ успеха
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Националният отбор на България по баскетбол за момичета до 14 години спечели титлата на международния турнир "Словения Бол", а Теодора Петрова, която е сред треньорите на тима, заяви, че емоцията от успеха в Словения е наистина голяма.

"Радостта е в очите на момичетата, които повярваха в нас - треньорите, а по важното е, че е повярваха и в самите себе си и не спряха да се трудят от първия ден на лагера до финала. Аз лично съм участвала на "Словения Бол" с набор 2009. Това е един много престижен турнир, с много силни и добре селектирани отбори и тайно мечтаех някой ден отново да се върна. Това се случи и то по най-добрия начин, но нищо не е случайно. Гордостта и емоцията са големи, но работата с този отбор тепърва предстои. Благодаря на Радомир Стоянов за подкрепата и екипната работа", коментира Петрова за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Няма ключ към успеха. Това е едно много талантливо поколение. Аз лично мисля, че в този отбор или по-скоро набор има много талантливи момичета, които естествено с много правилна работа биха могли да играят професионален баскетбол на високо ниво. И мисля, че повечето от тях имат тази цел! Очаквах добро представяне на този отбор с оглед възможностите на момичетата. Времето за подготовка е изключително малко и само можеш да заложиш в тях това, което се иска. Турнирът е организиран изключително добре, наподобява мини Европейско първенство за тази възраст и реално тези деца, освен тук, няма къде да срещнат толкова равностойни противници. Изключително ръстови отбори, но това не го срещаме само на тази възраст. Момичета срещнаха доста по-големи тела срещу себе си, а тогава всичко се променя в завършващата фаза и съответно пропуски не липсват", каза още Теодора Петрова, която от края на юли е и част от ЦСКА - клуба, с който през сезон 2006/2007 спечели трофея в Адриатическата лига при жените.

Тя ще бъде част от развитието на женското направление в ЦСКА, като ще работи по изграждането и развитието на отборите при момичетата в клуба.

#Теодора Петрова #Словения Бол #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 14 години

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