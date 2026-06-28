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Тежко пострадал мъж е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до „Пирогов“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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тактическо учение сливен въздушна линейка участва спасителна мисия катастрофа
Снимка: БГНЕС
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Пациент с множество травми е транспортиран днес с медицински хеликоптер от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, заяви д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян.

Мъжът е в тежко състояние след падане от 3–4 метра височина при битов инцидент.

Медицински хеликоптер транспортира тежко пострадал мъж от Петрич до София

Транспортираният с въздушна линейка 76-годишен мъж е приет първоначално в Спешното отделение на областната болница в Смолян. Медицинският екип е установил, че пациентът е с черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и ребра, без данни за парализа.

По преценка на дежурния екип е активирана системата за въздушна спешна медицинска помощ и пострадалият е транспортиран към „Пирогов“.

#УМБАЛСМ "Пирогов" #въздушна линейка #Смолян

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