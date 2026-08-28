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Тир спука гума, скъса мантинелте на „Марица” и се обърна в нива

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Тир спука гума, скъса мантинелте на „Марица” и се обърна в нива
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Тир катастрофира тази сутрин на магистрала „Марица” в посока границата, съобщиха от полицията в Хасково.

Камионът с полска регистрация спукал предна гума, пресякъл платното, разкъсвайки двете разделителни мантинели между платната, навлязъл в насрещната лента за движение, след което се обърнал в нива.

Шофьорът, 36-годишен от Узбекистан, е откаран в хасковската болница. Той е контактен, пробата му за алкохол е отрицателна.

От полицията допълват и за друга катастрофа на магистралата, станала в посока Пловдив. Пътник в автомобил е пострадал леко , след като са се ударили две коли.

#спукана гума #тир #мантинела #катастрофа

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