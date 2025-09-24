Тодор Симов застава начело на Ботев Враца

Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца. До назначението на специалиста се стига след избора на Христо Янев да се завърне в любимия си ЦСКА.

40-годишният Симов впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17. Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник-треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист той защитава цветовете на редица професионални клубове у нас.