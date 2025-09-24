БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тодор Симов застава начело на Ботев Враца

До назначението на специалиста се стига след избора на Христо Янев да се завърне в любимия си ЦСКА.

Тодор Симов
Снимка: БТА
Тодор Симов е новият старши треньор на Ботев Враца. До назначението на специалиста се стига след избора на Христо Янев да се завърне в любимия си ЦСКА.

40-годишният Симов впечатлява с успехите си като национален селекционер на България U19 и U17. Преди това дълги години работи в Левски София, където бе помощник-треньор в екипите на Станимир Стоилов, Георги Дерменджиев, Делио Роси и Славиша Стоянович, а в официални мачове е водил и представителния отбор като старши треньор.

Като футболист той защитава цветовете на редица професионални клубове у нас.

