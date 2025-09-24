БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Официално: Христо Янев поема ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Специалистът ще бъде представен официално на 25 септември.

христо янев направим всичко зависи нас изкачим класирането
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с армейския клуб и ще изведе „червените“ в гостуването на Локомотив София на 27 септември, събота.

Янев ще бъде представен официално на 25 септември, четвъртък, от 14:00 часа. Събитието ще се състои в столичен комплекс.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Христо Янев е тясно свързан с нашия клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Добре дошъл на Христо Янев у дома!

ЦСКА му желае много успехи, радостни моменти, победи и трофеи с любимия клуб!

Предвид назначението на новия треньорски щаб на ЦСКА в седмичната програма на тима настъпва промяна – тренировката утре (25 септември) ще е закрита за представителите на медиите“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

Свързани статии:

Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му
Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му
Калин Каменов обяви, че начело на Ботев Враца ще застане "приятна...
Чете се за: 01:12 мин.
Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА
Христо Янев: Готов съм да дам своя опит на ЦСКА
Горд съм от представянето на отбора, каза треньорът на Ботев Враца.
Чете се за: 02:15 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
6
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Български футбол

Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му
Кметът на Враца: Христо Янев продължава в отбора на сърцето му
Левски представи отчет на финансите си след участието в евротурнирите Левски представи отчет на финансите си след участието в евротурнирите
Чете се за: 01:32 мин.
ЦСКА 1948 преизбра Стефан Сотиров начело на Управителния съвет ЦСКА 1948 преизбра Стефан Сотиров начело на Управителния съвет
Чете се за: 01:12 мин.
ДК към БФС глоби Левски със 7800 лв. след сблъсъка с Лудогорец ДК към БФС глоби Левски със 7800 лв. след сблъсъка с Лудогорец
Чете се за: 01:00 мин.
Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина Георги Иванов: Подкрепата за завръщането на Русия е фейк-новина
Чете се за: 02:35 мин.
Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол Добрин Гьонов: Преди година започнаха разговори, за да изчистим българския футбол
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври 1562 лв. на месец ще взимат докторантите от 1 октомври
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ