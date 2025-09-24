Официално: Христо Янев поема ЦСКА

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с армейския клуб и ще изведе „червените“ в гостуването на Локомотив София на 27 септември, събота.

Янев ще бъде представен официално на 25 септември, четвъртък, от 14:00 часа. Събитието ще се състои в столичен комплекс.

Ето какво написаха от ЦСКА: