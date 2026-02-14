Тодор Стойчев спечели сребро на сабя за Европейската купа по фехтовка до 23 г. в Унгария

Тодор Стойчев спечели сребърен медал на сабя на Европейската купа по фехтовка до 23 години от турнира "Аладар Геревич" в Унгария. При жените до 23 години две българки влязоха в топ 8 - Емма Нейкова (седма) и Вероника Василева (осма).

В турнира на мъжете участваха 56 фехтовачи от 12 държави. На пътеките излязоха трима българи - Тодор Стойчев, Калоян Пешев и Димитър Райкин.

Тодор Стойчев започна силно още в групите - 5 победи от 5 срещи. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Свечников отстрани във втория кръг Оливер Пето от Унгария с 15:4. В срещата за място в топ 8 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников победи Ботонд Счоба от Унгария с 15:11. В двубоя за място на полуфиналите Стойчев надделя над Гаспар Латам от Чили с 15:8, а в срещата за място във финала отстрани Счаболч Носеда от Унгария с 15:11. Във финала българинът отстъпи пред унгареца Корнел Пех с 12:15 и спечели сребърния медал.

Калоян Пешев раздели 22-23 място в крайното класиране с Лукас Чиари от Австрия, а Димитър Райкин завърши надпреварата на 24 място.

В турнира на жените за призовите места спориха 27 състезателки от 7 държави, а България беше представена от Йоана Илиева, София-Александра Медарска, Емма Нейкова и Вероника Василева. Най-добре от тях се представи Емма Нейкова, която зае 7 място в крайното класиране, следвана от Вероника Василева. Йоана Илиева завърши на десета позиция, а София-Александра Медарска е 23-а.

Емма Нейкова излезе от групите с 5 победи от 5 срещи. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников победи във втория кръг Юлиана Щайнбахер от Унгария с 15:9. В среща за място на полуфиналите Нейкова отстъпи пред Марлеен Буитенхуис от Нидерландия с 9:15 и се завърши турнира на седмо място.

Вероника Василева записа в групите 5 победи и 1 загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников отстрани Бригита Рач от Унгария с 15:13, а в двубоя за място на полуфиналите отстъпи пред Лука Счуш от Унгария с 10:15 и се класира на осмо място.