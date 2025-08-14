Томас Франк: Има от какво да сме доволни, играхме много добре

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че е доволен от представянето на своите футболисти в мача за Суперкупата на Европа. В първия му официален двубой начело на тима, "шпорите" загубиха от носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен с 3:4 след изпълнение на дузпи и 2:2 в редовното време.

"Тотнъм игра много добре. Играхме срещу един от най-добрите отбори в света, може би дори най-добрият в момента. Тотнъм контролираше играта в продължение на 80 минути, докато не допусна първия гол. Разбира се, голът на Канг-Ин Ли повлия на хода на мача, но имаше и много позитиви", заяви мениджърът.

"Имаме от какво да сме доволни. Първото полувреме беше страхотно, почти перфектно. Статичните положения също бяха много добри и опасни. Те играят важна роля. Вярвам, че статични положения трябва да бъдат оръжие за всеки отбор. Определено ще се съсредоточим върху това, защото е важно", добави Франк, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

Треньорът изведе "шпорите" за първи път в официален мач, след като замени уволнения Анге Постекоглу, който донесе първи трофей за клуба от 17 години насам след победа над Манчестър Юнайтед на финала на Лига Европа през месец май.

"2:2 е добър резултат. Ако погледнете представянето, промяната, която играчите направиха... показаха страхотен манталитет. Това трябва да е основата за напред", каза още Франк.

За ПСЖ този трофей е пети през 2025 година. Преди това парижкият отбор спечели Шампионската лига, Лига 1, Купата и Суперкупата на Франция.