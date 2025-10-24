Томас Франк: Шави Симонс трябва да добави повече интензивност в играта си

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк си пожела да види по-голяма интензивност в играта на плеймейкъра Шави Симонс, за когото това лято бяха платени 60 милиона евро на германския РБ Лайпциг.

Въпреки незадоволителния старт на кариерата му във Висшата лига обаче, Франк е уверен, че нидерландецът ще разкрие пълния си потенциал.

"Шави е с нас от седем или осем седмици, което във футбола е малко, но и много време. Хареса ми как игра в първите 60 минути на мача с Астън Вила, но след това той видимо се умори. Нашето изискване към него е да добави повече интензивност в играта си, но той остава играч, на когото вярвам заради неговата прецизност и визията му за играта", каза Франк.

От началото на сезона Симонс има само една асистенция, която дойде още в дебютния му мач при победата с 3:0 над Уест Хем Юнайтед.

Франк добави, че друго от новите попълнения - централният нападател Рандал Коло Муани, е готов да започне като титуляр при визитата на Евертън в неделя, но все още не е в състояние да направи пълни 90 минути.

"Евертън е много добър отбор и заплахата там не е само Джак Грийлиш. Дейвид Мойс е мой добър колега и приятел. Неговите отбори винаги са много трудни за побеждаване. Сами виждате какъв разцвет има Грийлиш при него", заяви още Томас Франк.

Аут за предстоящия двубой със сигурност е капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро, който е с травма в аддукторите. Бранителят Дестини Удоджи и нападателят Доминик Соланке също са аут от мача поради травми.

След осем кръга от началото на сезона Тотнъм е на шесто място с 14 точки, на пет зад лидера Арсенал.