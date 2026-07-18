Томас Тухел: Ако победим Франция, ще постигнем най-доброто представяне на Англия от 60 години

Селекционерът на "трите лъва" не съжалява за решенията си срещу Аржентина и гледа към мача за третото място на Мондиал 2026
Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че не съжалява за тактическите си решения при поражението с 1:2 от Аржентина на полуфиналите на световното първенство и насочи вниманието си към предстоящия двубой с Франция за третото място.
Германският специалист бе подложен на критики заради смените си през второто полувреме, когато англичаните изпуснаха аванс от 1:0, но категорично защити действията си.
"Не съжалявам за решенията си, защото чувствах, че станахме твърде пасивни. Взех ги, доверявайки се на инстинкта, интуицията и опита си, за да помогна на отбора да постигне желания резултат. Бих съжалявал, ако не бяхме реагирали, но не и за самите решения“, заяви Тухел.
Наставникът подчерта, че е прекалено опростено всички изводи да се свеждат единствено до извършените смени.
"Никой не знае какъв би бил резултатът от една или друга смяна. Ако е необходима игра на обвинения, хората могат да я водят, но аз няма да участвам в нея“, коментира той.
Тухел отказа да приеме определението, че действията му са били „страхливи“, и подчерта значението на предстоящия мач срещу Франция.
"Ако спечелим срещу Франция, ще постигнем най-доброто представяне на Англия на Световно първенство от 60 години насам. Това е перспективата, която виждам“, каза още германецът.
Селекционерът потвърди, че ще направи промени в състава за двубоя за третото място, като според него това остава възможност Англия да докаже, че се е доближила до най-силните национални отбори в света.
"Никой не иска да играе за третото място, защото всички мечтаехме да бъдем на финала. Но това все пак е официален мач от световното първенство срещу един от най-добрите отбори в света и шанс да покажем какво сме изградили по време на турнира“, завърши Тухел.