Тормод Фростад донесе олимпийска титла на Норвегия в дисциплината биг еър на ските-свободен стил

Норвежецът Тормод Фростад се люшкаше в двата полюса на емоциите на Олимпийските игри в Милано/Кортина, след като миналия вторник беше много надолу след гигантския спад във финала на слоупстайла, където спечели Бирк Рууд.

В дисциплината биг еър обаче 23-годишният скиор от Берум се извисяваше високо и можеше да празнува олимпийско злато. Той завърши на върха с резултат от 195.50 точки, като изпревари Мак Форхенд от САЩ, събрал 193.25 точки.

Третото място и бронзовия медал са за Матей Шванцер – роден в Прага австрийски състезател.

Фростад, който в Пекин преди четири години остана 12-и в същата дисциплина, сега впечатли още в квалификациите и там завърши на 2-о място. В Пекин обаче може да се каже, че нещата все още не бяха намерили верния ритъм, тъй като тогава за първи път имаше златен медал в тази дисциплина.

Бъдещият победител днес в същинското състезание започна малко бавно, за да бъде най-добър точно тогава, когато е най-важно.

Без значение от цвета, медалът беше почти осигурен след второто спускане на Фростад. След това той направи скок, който му донесе 97 точки. Преди последния манш, момчето от Берум имаше резултат 192.25.

Следващият в списъка, американецът Мак Форхенд, имаше 190 точки. И той поведе след третия манш, за да хвърли ръкавицата на норвежеца. С целия натиск върху него и изискването да постигне висок резултат, Фростад не разочарова и направи най-доброто си каране. И 23-годишният състезател имаше повече да предложи. Когато стигна до върха, Фростад грабна всичко с резултат от 98.5 в третия рейд.