Торнадо на плаж "Парадайз"

Внезапно торнадо премина през плажа "Парадайз "между Свети Влас и Слънчев бряг. Очевидци споделят, че вятърът беше толкова силен, че разхвърляше и чупеше вещи на плажуващите.

За щастие, няма пострадали, а някои плажуващи дори показаха супер солидарност – използваха падълборд, за да върнат надуваемите предмети обратно на собствениците им.

Съвет при торнадо:

Потърси покрито или закрито място – сграда или кола.

Дръж се далеч от прозорци и стъкло.

Ако си на плажа или открито, легни ниско на земята и покрий главата си.

Не се опитвай да снимаш – важно е да си безопасен.

Бъди готов, пази себе си и хората около теб!





