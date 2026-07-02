Тотнъм обяви трансфера на португалския халф Матеуш Фернандеш

Тотнъм официално обяви трансфера на полузащитника Матеуш Фернандеш, който пристига от изпадналия Уест Хям Юнайтед.

21-годишният португалски национал идва за рекордна сума от 85 милиона паунда, която се очаква да бъде надхвърлена още през следващите дни, когато халфът Сандро Тонали бъде привлечен от Нюкасъл Юнайтед за 92,5 милиона.

"Много се вълнувам за тази следваща стъпка. Тотнъм е огромен клуб и старши треньорът е голяма част от причината да реша да дойда. Когато говорихме, беше много специално. Гледаме на футбола по един и същ начин - да излезем на терена като силен отбор, с борбеност и енергия, да се опитаме да спечелим всеки мач. Нямам търпение да започнем, да се срещнем с феновете, да се запозная с всички и да дам всичко за клуба", заяви Фернандеш.

Юношата на Спортинг (Лисабон) се присъедини към Саутхямптън през лятото на 2024-та, а година по-късно замени южния бряг за Източен Лондон, преминавайки в Уест Хям. През миналия сезон португалецът записа 38 мача за "чуковете", в които отбеляза 4 гола и даде 4 асистенции.

Матеуш Фернандеш е петото ново попълнение в състава на Тотнъм след централните бранители Ян Пол ван Хеке и Маркос Сенеси, левият защитник Анди Робъртсън и вратаря Мартин Дубравка.

"Шпорите" завършиха миналата кампания на 17-ото място във Висшата лига, на 2 точки над зоната на изпадащите.