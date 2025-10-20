БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Полицейска акция в Община Пловдив
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако

Спорт
Броят на контузени играчи при "шпорите" не спира да нараства.

Тотнъм Дестини Удоджи Айнтрахт Франкфурт
Мениджърът на Тотнъм Томас Франк има кадрови проблеми с контузии на основни защитници преди гостуването на Тотнъм Хотспър на Монако в Шампионската лига.

Капитанът Кристиан Ромеро получи разтежение на загрявката преди домакинската загуба с 1:2 от Астън Вила в неделя, а Кевин Дансо беше включен в последния момент, за да партнира на Мики ван де Вен в центъра на защитата на Тотнъм.

Тотнъм е още без Бен Дейвис, който отпадна от състава на Уелс срещу Белгия миналата седмица поради неуточнен проблем, докато Раду Драгушин не е готов след възстановяването си от контузия на предната кръстна връзка, а новото попълнение Кота Такаи не е в оптимална форма.

Това остави 16-годишния играч от академията Джунай Байфийлд като единствената опция за централен защитник на Тотнъм на пейката срещу Вила.

Франк не е сигурен дали Ромеро ще се възстанови за мача с Монако в сряда, а нещата се усложняват и от ситуацията с Дансо, който изпитваше болка в края на мача срещу Вила след удар в глезена.

"Незначителен проблем с адукторите, нищо сериозно. Не знам дали ще бъде готов за мача с Монако. Може би ще бъде, но не е сигурно", отговори Франк, когато го попитаха за Ромеро.

"Шпорите" бяха и без левия защитник Дестини Удоджи, който страда от проблем в коляното след мачовете на националния отбор на Италия по-рано този месец.

Ако Удоджи и Ромеро останат извън игра, Тотнъм може да се окаже без 10 играчи на "Стад Луи II" в Монако.

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
