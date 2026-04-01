Трагедия край Бодрум: Най-малко 11 мигранти са загинали при потъване на надуваема лодка

Най-малко 11 мигранти са загинали, а други 21 са спасени, след потъване на надуваема лодка във водите на Егейско море близо до турския курортен град Бодрум (окръг Мугла) тази сутрин, съобщи в. „Йени шафак“, позовавайки се на съобщение на Турската брегова охрана.

Според съобщението рано тази сутрин бреговата охрана е получила сигнал за потъваща надуваема лодка с мигранти, намираща се в района на градчето Ялъкавак до Бодрум, като на място мигновено са изпратени екипи на службата и хеликоптер.

В хода на издирвателните и спасителни операции, проведени от бреговата охрана в района, до момента са намерени телата на 11 души, а други 21 души са измъкнати невредими, се посочва още в съобщението.

Към момента операциите в района продължават.