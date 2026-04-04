Тръмп с идея "Алкатраз" отново да бъде действащ затвор

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
По света
тръмп отваря затвора алкатрас безмилостните жестоки престъпници америка
Снимка: АП/БТА
Американският президент Доналд Тръмп поиска 152 млн. долара за възстановяване и повторно отваряне на бившия затвор "Алкатраз". Целта е средствата да покрият първия етап от мащабен план за превръщането на легендарната тъмница отново в действащ затвор.

Разположеният на остров край бреговете на Сан Франциско "Алкатраз" е сред най-известните затвори в страната, а през годините в него са лежали най-опасните престъпници, включително Ал Капоне. Заради високите разходи за поддръжка и трудните условия за функциониране, през 1963 г. е затворен, а по-късно превърнат в музей.

Планът на Тръмп предвижда съоръжението отново да приема "най-опасните престъпници" и да се превърне в символ на "закон и ред". Идеята обаче среща сериозна съпротива. Политици от Калифорния поставят под съмнение както необходимостта, така и реалната цена на проекта, която според оценки може да надхвърли 2 млрд. долара.

Критиците посочват, че островът в момента няма основна инфраструктура като вода, електричество и канализация, а превръщането му от туристическа атракция обратно в затвор би било скъпо и трудно за реализиране. Всяка година мястото привлича над милион посетители и носи значителни приходи.

Предложението е част от по-широк план за увеличаване на бюджета на федералната система от затвори, но тепърва трябва да бъде одобрено от Конгреса, където подкрепата остава несигурна.

Автор: Виктория Коева, стажант-репортер

#затвора "Алкатраз" #САЩ #Тръмп

