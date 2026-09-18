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Тръмп забрани на три медиида влизат в Белия дом

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:42 мин.
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Американският президент Доналд Тръмп забрани днес достъпа до Белия дом на три медии - телевизионните канали Си Ен Ен и Ем Ес НОУ и на онлайн изданието "Политико", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Ем Ес НОУ (MS NOW/My Source for News, Opinion and the World - "Моят източник на новини, мнения и света“) е новото име на Ем Ес Ен Би Си.

"От този момент забраням на медиите за фалшиви новини Си Ен Ен, Ем Ес НОУ... и "Политико"... достъпа до Белия дом в резултат от тяхното постоянно разпространение на фалшиви новини", написа Тръмп в социалната си платформа Трут соушъл, добавяйки, че ще оповести имената на още медии във връзка в този списък.

"На медиите не трябва да се позволява постоянно да пишат и да предават ИЗМИСЛИЦИ и ЛЪЖИ, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати", отбеляза той.

Трите споменати медии, както и Националният пресклуб, до този момент не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

Тръмп многократно е призовавал телевизии да свалят шоупрограми или новинарски емисии, които той не харесва, или които са си позволявали шеги и критики спрямо неговото правителство, посочва агенцията. Освен това той е настоявал федералната комисия по комуникациите да отнема лицензи на телевизионни канали, чиито новини и предавания е критикувал.

# Белия дом #Доналд Тръмп #забрана #медии

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