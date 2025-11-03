БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

Трент Александър-Арнолд: Винаги ще обичам Ливърпул и ще съм фен на клуба

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Футболистът на Реал Мадрид очаква с нетърпение двубоя с мърсисайдци от Шампионска лига.

Трент Александър-Арнолд
Снимка: БГНЕС
Трент Александър-Арнолд каза, че винаги ще обича Ливърпул, независимо от това, че ще гостува на "Анфийлд" във вторник. 27-годишният футболист вероятно ще бъде включен в състава на Реал Мадрид за мача от Шампионската лига между двата тима, след като се възстанови от контузия на подколянното сухожилие.

Жребият осигури на Александър-Арнолд бързо завръщане в клуба от детството му след дълга трансферна сага, в която десният бек беше освиркан от някои фенове на Ливърпул, след като беше обявено, че ще напусне клуба.

"Когато жребият беше обявен, мисля, че всички знаеха, че ще се случи, беше писано този мач да дойде. Очевидно са топ отбор, така че знаех, че в един момент ще се върна и ще играя срещу Ливърпул. Това ще се случи толкова скоро. Изпитвам смесени чувства. Мисля, че ще бъде много, много труден мач, но такъв, за който съм много развълнуван", заяви той в интервю за Prime Video Sport.

Александър-Арнолд каза, че няма да празнува, ако отбележи гол.

"По какъв начин да бъда посрещнат е решение на феновете. Винаги ще обичам клуба, винаги ще бъда негов фен. Винаги ще бъда благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно - те ще живеят с мен завинаги. Независимо от всичко, чувствата ми към Ливърпул няма да се променят. Имам спомени, които ще останат за цял живот и без значение как ме посрещнат, това няма да се промени", добави защитникът.

Преместването в Мадрид позволи на Александър-Арнолд да се присъедини към съотборника си в английския национален отбор Англия Джуд Белингам, за когото той призна, че е изиграл основна роля в привличането му на "Бернабеу".

"Имаше много спекулации. По-скоро през първия му сезон в Реал, срещахме се на лагерите на Англия и всички искаха да знаят какво е зад кулисите. Той каза, че е невероятно и никога не е виждал нещо подобно. Стремежът на целия клуб да печели и очакването за победа. Говореше толкова много за клуба и в крайна сметка взех решение, имах нужда от промяна. Исках ново предизвикателство на терена и извън него", завърши английският национал.

#Трент Александър-Арнолд #Реал Мадрид

