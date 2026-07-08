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Треньорът на Борац: Разменихме си по едно полувреме

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Винко Маринович остава оптимист за реванша в София.

Винко Маринович
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на Борац (Баня Лука) Винко Маринович сподели след домакинското равенство срещу Левски в първия мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, че всичко остава отворено за реванша в София на 14 юли.

„Направихме силно първо полувреме, в което контролирахме играта и бяхме опасни. Вкарахме гол и създадохме още няколко добри положения. През второто полувреме гостите ни натиснаха още от самото начало. Не успяхме да удържим и допуснахме изравняване. След това мачът се обърна в тяхна полза. Опитахме да създадем опасности на контраатака, но не успяхме“, коментира Маринович.

„Мачът е отворен, резултатът ни дава шансове. Сега ще трябва да анализираме внимателно срещата и да намерим начин да продължим във втория кръг. Надявам се футболистите, които днес не играха, да бъдат възстановени за реванша. През първото полувреме показахме, че можем да ги надиграем, така че ще се опитаме да се представим така и в София. Всеки даде максимума от себе си и се бори за всяка педя земя на терена“, допълни треньорът на босненският клуб.

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#Винко Маринович #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Борац Баня Лука

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