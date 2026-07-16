Треньорът на женския волейболен тим на Левски Драган Нешич: Мачовете с нидерландския тим, ще ни дадат яснота къде се намираме

Новият треньор на женския волейболен Левски Драган Нешич коментира жребия, който изправи тима му срещу нидерландския Аполо 8. "Сините" срещат познат съперник в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Преди година Левски елиминира именно нидерландките на старта си в европейските турнири, печелейки с 3:2 като гости и с чисто 3:0 в домакинския реванш.

"Все още не мога да кажа много за Аполо 8, защото не са попълнили изцяло отбора си. Ще имаме възможност да гледаме техни записи през септември. Приемам жребия с уважение и радост, защото Левски има опит срещу тях и победа", заяви сръбският специалист, което наскоро пое "сините" пред клубния сайт.

"Радвам се, защото както ние, така и Холандия - от показаното в Лигата на нациите, имаме млади и талантливи състезателки. Този сблъсък ще ни даде яснота къде се намираме и върху какво трябва да работим. Нашата цел е да стигнем максимално далеч в турнира", каза още Нешич.

При успех срещу Аполо 8 българският вицешампион ще се класира за 1/16-финалите. Там Левски ще срещне победителя от двойката между датския Холте и азербайджанския ДХ Волей Баку.