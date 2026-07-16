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Треньорът на женския волейболен тим на Левски Драган Нешич: Мачовете с нидерландския тим, ще ни дадат яснота къде се намираме

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Спорт
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Специалистът коментира жребия, който изправя "сините" срещу нидерландския Аполо 8

Треньорът на женския волейболен тим на Левски Драган Нешич: Мачовете с нидерландския тим, ще ни дадат яснота къде се намираме
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Новият треньор на женския волейболен Левски Драган Нешич коментира жребия, който изправи тима му срещу нидерландския Аполо 8. "Сините" срещат познат съперник в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Преди година Левски елиминира именно нидерландките на старта си в европейските турнири, печелейки с 3:2 като гости и с чисто 3:0 в домакинския реванш.

"Все още не мога да кажа много за Аполо 8, защото не са попълнили изцяло отбора си. Ще имаме възможност да гледаме техни записи през септември. Приемам жребия с уважение и радост, защото Левски има опит срещу тях и победа", заяви сръбският специалист, което наскоро пое "сините" пред клубния сайт.

"Радвам се, защото както ние, така и Холандия - от показаното в Лигата на нациите, имаме млади и талантливи състезателки. Този сблъсък ще ни даде яснота къде се намираме и върху какво трябва да работим. Нашата цел е да стигнем максимално далеч в турнира", каза още Нешич.

При успех срещу Аполо 8 българският вицешампион ще се класира за 1/16-финалите. Там Левски ще срещне победителя от двойката между датския Холте и азербайджанския ДХ Волей Баку.

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