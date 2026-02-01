Трета поредна победа за Каляри в Серия А

Каляри записа трета поредна победа в Серия А, след като спечели с 4:0 срещу Верона в мач от 23-ия кръг на шампионата.

Лука Мацители в 36-ата минута и Семих Кълъчсой в добавеното време се разписаха през първото полувреме. В 51-ата гостите останаха с човек по-малко, след като втори жълт картон получи нападателят Амин Сар. В 84-ата минута Ибрахум Абдулахи направи 3:0, а крайният резултат в 91-ата оформи Рияд Идриси.

Каляри е на 12-о място в класирането с 28 точки, а Верона е на последното 20-о с 14.

Още четири мача от кръга ще се изиграят днес, а в късната среща Парма приема Ювентус.