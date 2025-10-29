Три нови камили пристигнаха в Бургаския зоопарк!

В Бургас вече има нови чаровни обитатели – семейство двугърби камили, съставено от мама Кали, татко Фредии тяхното бебе, което още няма име. Малкото камилче очаква своя осиновител, който ще има честта да му избере име.

Камилите са в чудесна форма и се радват на новия си просторен дом от над 5 декара, където могат спокойно да се разхождат и да общуват с посетителите. Новата зона е създадена така, че да прилича максимално на естествената им среда – вместо метални огради ще се използват електропастири и естествени бариери, за да се чувстват животните свободни и спокойни.

Двугърбите камили, известни като бактриани, идват от студените степи на Централна Азия и могат да издържат на температури от -40°C до +40°C. Те са истински шампиони по оцеляване – пият рядко вода, трупат мазнина в гърбиците си и са изключително социални и умни.

Новото семейство вече е любимо на посетителите, а Бургаският зоопарк продължава мисията си – да създава по-близка връзка между хората и животните.