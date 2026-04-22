Трима българи ще се боксират в третия ден на Световната купа в Бразилия

Световната купа по бокс в Бразилия продължава с три мача с българско участие. На ринга във Фоз до Игуасу ще видим Венелина Поптолева, Ергюнал Себахтин и Уилиам Чолов.

Поптолева ще излезе първа от българските национали на ринг А. Около 17:15 часа Вени ще се изправи срещу англичанката Лорън Маки. Мачът е в категория до 54 килограма.

Във вечерната сесия, която започва от 23:00 часа, ще има още две срещи с българско участие. Около 1:00 часа сутринта капитанът на мъжкия национален отбор Ергюнал Себахтин ще боксира с Дани Касерес. Двубоят с представителя на Доминикана е в категория до 50 кг. Час по-късно Уилиам Чолов (80 кг) ще закрие българското участие с двубой срещу канадеца Джош Офори.