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Триумфът през 2008 г. на Кристиано Роналдо бе избран за най-великият в историята на "Златната топка"

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Спорт
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Португалският футболист печели първата си от пет награди през 2008 година.

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Снимка: БГНЕС
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Кристиано Роналдо беше отличен с наградата за най-велик носител на "Златната топка" за всички времена. Тя се дава за най-доброто издание на най-престижната индивидуална награда в историята.

Франс Футбол награди Роналдо за триумфа му през 2008 г., когато той грабна отличието, докато защитаваше цветовете на Манчестър Юнайтед.

Това бе и първият му триумф със "Златната топка" - първи от общо пет, след като спечели приза и през 2013, 2014, 2016 и 2017 г. - всичките с екипа на Реал Мадрид.

Роналдо прибира наградата за сметка на рекордьора по спечелени "Златни топки" в историята -Лионел Меси, който е с осем в колекцията си.

#Кристиано Роналдо

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