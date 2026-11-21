Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси централната част на Перу.

Трусът е регистриран в 19.09 ч. местно време на 20 ноември (2.09 ч. българско време на 21 ноември), съобщава перуанският Геофизичен институт.

Земетресението е усетено и в столицата Лима, където жители са напуснали домовете си. Усетено е също в Бразилия и Еквадор, съобщава Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Земетресението е с дълбочина 118 км.

Епицентърът е локализиран на около 30 километра северозападно от град Хунин. Регистрирано е на 113 км югоизточно от град Хуануко.