БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трябва да има ясни правила при осигуряване на пътната безопасност по републиканските пътища

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Регионалният министър се срещна с Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България

Снимка: МРРБ
Слушай новината

Агенция „Пътна инфраструктура“ е стопанин на републиканските пътища и трябва да ги строи и поддържа безопасни, но не и да се занимава с транспортни услуги. Необходимо е да има ясни правила и ред за осигуряване на безопасността на пътя. Пътната помощ е работа на свободния бизнес, заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

Той се срещна с представители на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България, които по-рано днес протестираха, след като стана ясно, че държавата спира плащанията към фирми за изтегляне на аварирали автомобили заради изграден през миналото лято таен монопол, при който външни фирми източват бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура".

По време на срещата бе обсъдена възможността за създаване на работна група с експерти от различни институции и представители на бранш "Пътна помощ", която да разгледа и разработи механизъм за предоставянето на специализирана помощ на пътя. Идеята е наред с осигуряването на безопасността на пътя да има равнопоставеност и пазарни правила при предоставянето на пътна помощ.

Министърът пое ангажимент да бъдат проучени практиките и опита в другите европейски страни по въпроса.

По-рано днес регионалният министър проведе среща и с други представители на фирми за пътна помощ, които се разграничиха от Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България.

Пред тях той също изрази позиция, че трябва да спре плащането на средства за осъществяване на услугата „безплатна пътна помощ“ на фирмите за текущ ремонт и поддръжка на републиканските пътища. По думите му трябва да има свободен пазар на услугата и да се дадат решения за нейното подобряване.

„Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да оказва пътна помощ. Нашето общество не може да бъде заложник на частни интереси. Ще бъдем безкомпромисни и ще върна свободните пазарни отношения“, беше категоричен министърът.

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ