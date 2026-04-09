Трима пострадаха след катастрофа между две коли на изхода на Русе в посока Варна. По първоначална информация са се блъснали лека кола и катафалка.

Погребалният автомобил е пътувал в посока Разград, за да закара тялото на близките му. На мокрия път катафалката се е ударила в лявата част на колата, което е отхвръкнало на островчето на кръстовището. На място са изпратени три линейки, полиция и пожарна. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия до България. Пострадали са двама от тях, както и водачът на другия автомобил. Те са откарани в болница с комоцио и различни травми, но без опасност за живота. Ранените са трима мъже – на 45, 47 и 24 години.

На място остава да дежури екип на полицията, тъй като се очаква да бъде изпратена друга катафалка, на която да бъде прехвърлено тялото на покойника, и тя да продължи към семейството му. Причините за произшествието се изясняват.