Міністерството на финансите ще публикува списък с...
Има ли монопол на пазара за пътна помощ?

Алекс Христов
Протест на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в София

Поредни протести на фирмите за пътна помощ. Недоволството е заради регламент на регионалното министерство, който е ограничавал работата им. Собствениците протестират и срещу отказа на служебния регионален министър да се срещне с тях, за да решат проблема. От своя страна Николай Найденов ги обвини, че се опитват да вземат софиянци за заложник и да отклонят вниманието на МВР от опити за осъществяване на куен вот.

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обяви, че е наредил да бъде прекратено изплащането на средства за услугата „пътна помощ“ към фирмите с договори за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Тази дейност ще премине изцяло към свободния пазар. По думите му са изпратени писмени указания до всички Областни пътни управления и „Автомагистрали“ ЕАД да не заявяват и да не изискват предоставянето на подобна „безплатна“ услуга. На този фон днес от Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ излезе на протест в София заради отказа на служебния регионален министър да се срещне с тях.

Протестиращите обясниха, че умишлено не са били поканени на среща в министерството в понеделник. На нея е станало ясно, че държавата спира плащанията към фирми за изтегляне на аварирали автомобили заради изграден през миналото лято таен монопол, при който външни фирми източват бюджета на АПИ. От Асоциацията обаче твърдят, че ресорният министър се опитва да забрани безплатната пътна помощ и настояват за среща с него.

Юлиян Янков - Асоциацията на собствениците на специализирана пътна помощ в България: „Да му обясним какво сме спрели и какво се случва по българските пътища. Защото г-н Найденов най-вероятно не е запознат с нещата, които се случват, с това мародерстване, което се случва по магистрали и по второстепенни пътища. Тези, които ходят на срещи при него, са тези хора, които мародерстват.“

Служебният министър обясни, че не ги е поканил, тъй като не е чувал за съществуването на асоциацията, създадена през октомври миналата година. И заяви, че правилата за дейността на пътната помощ у нас е проблематична.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройство: „От миналото лято държавата е създала условия за абсолютно прикрит и таен монопол, при който има предварително определен изпълнител и никой друг не е допускан до услугата по изтегляне на аварирали леки и тежкотоварни автомобили.

Найденов е категоричен, че държавата ще прекрати схемите в пътната помощ.

Николай Найденов - служебен министър на регионалното развитие и благоустройство: „Нашата цел е да върнем свободния пазар на услугата и да дадем решения на проблемите в сектора. АПИ е агенция за строеж и поддържане на пътища. Услугите за пътна помощ не са присъща дейност за нея. Не е работа на държавата да казва на частния бизнес кой да извършва пътна помощ.“

Други фирми от бранша заявиха, че в сектора една фирма е монополист.

Димитър Михайлов - представител на бранша: „МВР под някаква протекция, която аз не знам каква е лично, се случи така, че отивайки при катастрофа или аварирал автомобил казваха, че има "държава пътна помощ" и гонеха колеги, които исках да работят.“

Министерството продължава проверките на подписаните до момента договори.

