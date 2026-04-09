Корабът „Св. Св. Кирил и Методий“ се завърна във Варна

Научноизследователският кораб „Св. Св. Кирил и Методий” се завърна във Варна след четвъртото си плаване до Антарктида.

По време на плаването, полярниците са вземали проби от големи дълбочини и са използвали нова апаратура. На борда на научноизследователския кораб, освен българските моряци бяха и бъдещи офицери от Румъния, Полша и Норвегия. Предизвикателствата за екипажа са били много, както на сушата, така и по време на плаването.