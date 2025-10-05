Тулуза постигна обрат срещу Олимпик Лион в Лига 1

Тулуза постигна трета победа от началото на сезона в Лига 1. Тимът обърна Лион като гост след 2:1 в среща от седмия кръг. к

Така домакините, които имаха 15 точки и преди срещата, пропуснаха шанса да излязат еднолично на върха в класирането.

Тулуза вече има 10 точки, благодарение на двете попадения днес на Емерсон Корея, реализирани в 87-ата и в 96-ата минути.

Футболистите на Лион доминираха през първото полувреме, като Малик Фофана изглеждаше особено опасен в атака. Белгийският нападател създаде най-добрите ранни положения. В първата възможност ударът му беше блокиран, след което ритна топката покрай далечната греда. Той обаче не се отказа и отбеляза гол в 24-ата минута, след като се оказа на чиста позиция след ниско центриране на Мартин Сатриано.

Въпреки доминацията си, Лион не успя да увеличи преднината си преди полувремето и дори трябва да благодари на късмета си, когато ударът на Ян Гбохо беше отклонен покрай вратата.

Гостите от Тулуза, които почти не застрашаваха вратата на Лион, се активизираха чак след 60-ата минута, когато на терена се появиха последователно четирима нови футболисти, всичките от атаката.

Енергията на Лион сякаш се изчерпа, а концентрацията в защитата я нямаше, когато Емерсон наказа колективна грешка и в 87-ата минута изравни. Неуморимият бразилец Емерсон отбеляза отново шест минути след началото на добавеното време, като вкара с глава от близко разстояние след корнер на Алексис Воса, за да завърши обрата. Тази победа сложи край на серия от три поредни загуби за Тулуза и ги избута на 9-о място в класирането.