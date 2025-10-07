БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Турция няма да тренира на стадион "Васил Левски" преди мача с България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Гледайте срещата пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

вратарска грешка провали хърватия турция осигури перфектен дебют винченцо монтела
Снимка: БТА
Слушай новината

Турският национален отбор по футбол няма да тренира в София преди мача с България на 11-и октомври, обявиха от Турската федерация с писмо, което са изпратили до БФС. Някои турски медии също са се добрали до писмото и го разпространиха на страниците си.

Турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион "Васил Левски", за да се запознаят с настилката и отказвайки се от официална тренировка, смятат това за достатъчно. В същия ден те ще имат пълноценна тренировка на своята база "Хасан Доган" в Рива край Истанбул от 11.30 часа сутринта, след което ще обядват и се отправят към летището, за да хванат полета за София. Срещата България – Турция от група Е на световните квалификации ще се играе в събота (11-и октомври) от 21:45 часа, а веднага след срещата турците ще се качат на самолета си и ще се приберат в Истанбул. На 14-и и за двата отбора предстоят четвъртите срещи от потока, като лъвовете гостуват на Испания, а Турция приема Грузия.

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела ще даде традиционната си пресконференция на националния стадион, ден преди мача. Малко отбори практикуват по този начин, като се отказват от официално занимание, като по-често се случва при клубни състави с натоварен график и при гостуване на къси разстояния.

Турците започнаха вчера след обяд подготовката си, като леко контузените Берке Йозер и Угурджан Чакър не участваха в тренировката, а отделно от отбора тренираха Зеки Челик и Кенан Йълдъз.

Също така от пресаташето на тима пред журналистите беше обявено, че Баръш Алпер Йълмаз, Дениз Гюл и Ферди Кадъоглу са получили ден повече отпуск и ще се присъединят към лагера днес поради графиците си за пътуване или поради лична молба. Йълмаз е наказан за мача с България и така или иначе е в плановете на Монтела само за втората от октомврийските срещи.

Турция има три точки в групата след успех в откриващия мач с грузинците, докато България е на дъното на групата без актив. Във втората си среща обаче националният тим на Турция усети силата на Испания и беше поразен с категоричното 0:6.

Свързани статии:

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Национален отбор на Турция по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
1
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
2
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
3
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
4
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
5
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от...
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
6
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна,...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Футбол

Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета
Дидие Дешан отличи качествата на Жан-Филип Матета
Последна по рода си Последна по рода си
Чете се за: 04:55 мин.
Георги Иванов защити с официална позиция българските съдии Георги Иванов защити с официална позиция българските съдии
Чете се за: 05:00 мин.
Добруджа и Октай Хамдиев се разделиха по взаимно съгласие Добруджа и Октай Хамдиев се разделиха по взаимно съгласие
Чете се за: 01:07 мин.
Един Терзич е фаворит за нов треньор на Монако Един Терзич е фаворит за нов треньор на Монако
Чете се за: 00:35 мин.
Откраднаха паспорта на Депай в Бразилия Откраднаха паспорта на Депай в Бразилия
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Метеорологичната обстановка ще се задържи още два дни
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират Бедствието в Царево: Хората, които живеят край дерето, са призовани да се евакуират
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Курортът Елените остава затворен поне до сряда Курортът Елените остава затворен поне до сряда
Чете се за: 03:15 мин.
Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции Томислав Дончев: Големият проблем в Елените е, че за едно място отговарят много институции
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Дончо Барбалов: Кампанията за еврото върви спокойно и успешно
Чете се за: 07:15 мин.
Политика
Украинският град Харков е бил подложен на масирана руска въздушна...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Войната в Газа: Преговорите продължават в Египет
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ